На Тернопільщині чоловіки вчиняли злочин, за який того ж дня були покарані, та все ж знову вдалися до протиправного.

У опублікованому дописі Григорій Кондратюк зазначає, що спершу незаконний вилов риби на одній із водойм зафіксував екологічний інспектор, який притягнув до відповідальності порушників. Проте, пізніше, заховавшись у темряві, чоловіки знову вдалися до протиправного. Опісля їх передали в руки поліції, пише Терен.

Як зазначає у дописі автор, очевидці події зауважили, що порушники виловили 5 мішків риби.

«Зауважу, що всі відловлені рибини статевозрілі й з них витікала ікра – це мільйони знищеного потомства», – пишуть у дописі.