На Тернопільщині батько з сином влаштували погром у місцевій лікарні й побили її працівника. За це їм призначили умовне покарання.

Про це пише Файне місто з посиланням на вирок Заліщицького районного суду.

Випадок стався 30 березня цього року. 46-річний Василь та його син 25-річний Микола прийшли до лікарні через проблеми зі здоров’ям. Без причини вони почали нецензурно висловлюватись до відвідувачів та працівників медичного закладу. Фельдшер попросив їх бути тихіше і не матюкатись, і тоді 25-річний Микола вдарив його кулаком у груди. Також він штовхнув маніпуляційний стіл та розбив 5 скляних флаконів натрію хлориду. Фельдшер швидко перейшов до іншого приміщення, але його наздогнав 46-річний Василь і 10 разів вдарив кулаками по тілу. Медик вибіг на двір, але батько з сином його наздогнали, кинули на землю та продовжили бити.

Окрім цього, за два тижні батько, будучи п’яним, побив водія автобуса. Тоді щодо чоловіка проводили розслідування і відправили до суду.

Обидва чоловіки свою вину визнали, а їм за це оголосили умовний термін. Однак постраждалі фельдшер і водій автобуса з вироком суду не погодилися. Згодом Василя визнали винним та призначили йому покарання у вигляді двох років умовно. Миколу теж визнали винним у хуліганстві, засудивши до року обмеження волі.