Тіло чоловіка виявили в одному з сіл Тернопільського району. Викликала швидку та поліцію бабуся потерпілого.

Медики констатували смерть чоловіка. Попередня причина – відкрита черепно-мозкова травма з переломами кісток черепа та крововилив.

Під час огляду експерти виявили численні тілесні ушкодження. У ході перевірки з’ясувалося, що до смерті двадцятивосьмирічного жителя району причетний рідний батько.

Підозрюваний розповів, що 15 січня прийшов додому і ліг спати, оскільки був у стані алкогольного сп’яніння. За хвилин 30 прийшов нетверезий син і почав шуміти. Батько вийшов на шум і між чоловіками виникла суперечка. В результаті шарпанини кожен неодноразово падав з висоти власного зросту. Після сварки обидва пішли спати. Проте вранці молодший із дебоширів не прокинувся.

У скоєному батько зізнався. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, повідомляють у поліції.