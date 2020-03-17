Від сьогодні робота торгових закладів у Тернополі заборонена. Втім, дослухалися до цієї вимоги не всі підприємці. Не зупинилася в обласному центрі і стихійна торгівля.

«Проходив повз ринок по інших особистих питаннях. А тут вам і курочка, яйця, молоко, м’ясо майже на землі, і ще багато всього і різного. В масках мало хто. Черги за м’ясом, ну такі на 6-8 чол.», – повідомив у мережі Фейсбук тернополян Святослав Абрам’юк.

Стихійна торгівля продовжує діяти і в центрі міста. Втім, за рішенням обласного штабу боротьби з коронавірусом, від сьогодні всі ринки повинні припинити роботу. Також заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад десять осіб.

Нагадаємо, міський голова Сергій Надал звернувся до жителів Тернопільської територіальної громади з проханням дотримуватися рішень штабу боротьби з коронавірусом. Оскільки йдеться про загрозу поширення небезпечного захворювання. За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність.

Софія Романська

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