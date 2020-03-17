Зупинити роботу усіх громадських і торгових закладів вирішили у Тернополі на засіданні штабу боротьби з коронавірусом. Також на території міської громади заборонили проводити масові заходи, у яких бере участь більше десяти осіб.

Серед рішень штабу боротьби з коронавірусом – вимога зупинити роботу всіх ринків, заборонити ввезення продуктів із Чернівецької та Житомирської областей, ліквідувати стихійну торгівлю.

Міський голова Сергій Надал звернувся до жителів Тернопільської територіальної громади з проханням дотримуватися рішень штабу боротьби з коронавірусом. Оскільки йдеться про загрозу поширення небезпечного захворювання, від якого поки що не винайдено лікування.

«У Тернополі не підтверджено жодного випадку коронавірусу, але ми маємо діяти на випередження. На засіданні штабу для боротьби з коронавірусом прийнято рішення про введення екстрених заходів щодо недопущення поширення інфекції. Зокрема, вирішено заборонити роботу торгово-розважальних центрів (окрім продуктових супермаркетів, що знаходяться на їх території), ринку (окрім продуктів, засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів), кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек та інших розважальних закладів, дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних, навчання у приватних центрах раннього розвитку дітей, приватних дошкільних навчальних закладах, спортивних клубах та танцювальних колективах, фітнес-клубів, тренажерних та спортивних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів, водного парку, парків атракціонів, лазні, сауни, салони краси. Працюватимуть продуктові магазини, аптеки, комунальні служби, невідкладна допомога».

Адміністрація супермаркетів зобов’язана робити генеральне прибирання з використанням спецзасобів, забезпечити швидкий розрахунок покупців, не допускаючи скупчення більше, ніж 5 осіб.

Софія Романська