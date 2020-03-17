На позачерговому засіданні 48-ї сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли «Звернення щодо вжиття суворих заходів для забезпечення карантину» до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Як зазначив очільник Тернополя Сергій Надал, карантин на сьогодні – це єдиний ефективний спосіб запобігти поширенню інфекції.

«В умовах стрімкого поширенню у світі Covid-19, потрібно швидко і рішуче реагувати, вводити карантин та обмежувальні заходи, створити належні умови у медичних закладах для лікування хворих та для підтримки бізнесу, – наголосив Сергій Надал».

Подаємо текст звернення повністю:

Президенту України Зеленському В. О.

Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України

Світом стрімко поширюється вірус COVID-19. Більшість країн вживають суворих заходів для забезпечення карантину. Це єдиний на сьогодні ефективний спосіб запобігти поширенню інфекції. У Європі, Америці, Азії запроваджують заходи з підтримки підприємців, що вимушено згорнули діяльність через пандемію.

Нам також потрібні швидкі і рішучі дії, карантин та обмежувальні заходи, належні умови у медичних закладах для лікування хворих та підтримка бізнесу.

За кошти міської громади ми купили тести на виявлення коронавірусу і будемо закупляти 20 апаратів штучної вентиляції легенів.

Разом з тим, на шляху швидкого реагування стоять законодавчі обмеження, які можна усунути лише на рівні уряду та парламенту.

Тому закликаємо Президента України, парламент України, уряд України:

● У стислі терміни скасувати обов’язкові тендери для закупівлі медичного обладнання, зокрема апаратів штучного дихання. Тендерні процедури уповільнюють закупівлю необхідного обладнання.

● Ввести чіткі норми відповідальності за порушення карантинних заходів вжитих державними органами та органами місцевого самоврядування. Сьогодні місцеве самоврядування не має достатніх повноважень для обмеження роботи приватних закладів без належного рішення уряду та парламенту.

● Зменшити навантаження на суб’єктів господарювання за прикладом, як це зробили інші країни. Ми у Тернополі на час карантину відміняємо плату за оренду комунальних приміщень для підприємців.

Лише швидкі та рішучі дії усіх гілок влади допоможуть зупинити хворобу та надати потрібну допомогу людям. Захист людей — має стати сьогодні головним пріоритетом державної політики.

Прийнято на пленарному засіданні позачергової сорок восьмої сесії Тернопільської міської ради 17.03.2020 р.