На тернопільських ринках стрімко дорожчають овочі

28/01/2019 Розмір тексту:

Після Різдвяних свят у Тернополі подорожчали овочі. За словами покупців, тенденції щодо підвищення цін продовжуються далі. Найбільше зросла вартість цибулі, капусти, часнику, стабільно високими залишаються ціни на свіжі огірки, помідори, зелень.

Продавець овочевого відділу Ірина Іванівна розповідає, стрімкий ріст цін на овочі розпочався ще наприкінці осені. І тенденції здорожчання тривають далі.

«Ще десь у листопаді-грудні ми змінювали ціни за пропозицією виробників. Ціни відразу збільшилися десь так 5-7% в середньому. А потім, коли почалася зима, ще кілька разів ціни переглядалися, на жаль, в сторону збільшення. Найбільше подорожчала цибуля, її ціна нині – близько двадцяти гривень за кілограм, так само подорожчала капуста. Є невеликі зростанні ціни на моркву і часник. А щодо часнику, то ми продаємо в основному привезений із-за кордону, то його ціна близько 70 – 80 гривень за кілограм».

Серед причин підвищення цін на овочі називають зростання вартості енергоносіїв. Через високу вартість пального, підприємці тратять більше грошей на доставку. Окрім цього, в регіоні помітна нестача деякої продукції. Зокрема, у місцевих супермаркетах продають часник і цибулю, які привезені із-за кордону. Основним поставником такої продукції продавці називають Білорусь.

Додамо, ціни на продукти в Україні не підлягають державному регулюванню. Відтак на ціноутворення впливає лише конкуренція, а також собівартість виробництва.

Софія Романська