На тернопільських ринках у весняний період “підстрибнули” ціни на фрукти. Зокрема, подорожчали закордонні ласощі: мандарини, апельсини, лимони, банани, гранат. Помітно підвищилася вартість і на домашні яблука.

Продавчиня Уляна Бойко каже, підвищення цін пов’язане із сезонністю. Підвищеного попиту на продукцію зараз немає.

“Весною постійно дорожчають фрукти. Поки що ціна збільшилася орієнтовно на 10-15%. Але це ще не межа. Наприклад, завершується сезон на мандарини, тому вони дорожчають, і нічого дивного в тому немає. Зараз їх продаємо по 45-55 гривень за кілограм. Зросли в ціні й інші цитрусові: лимони, апельсини. Трохи подорожчали банани. Їх зараз продаємо по 35 грн. кг. Зараз не сезон на банани, тому ціна трохи вища. Заморські яблука орієнтовно на 15% підвищилася в ціні, порівняно з січнем. Навіть домашні яблука подорожчали: раніше продавалися по 10-12 грн, тепер 15-20, залежно від сорту. Їхній сезон теж дуже скоро закінчиться”.

Тим часом дієтологи наголошують: варто надавати перевагу домашнім фруктам. Від них користі організму більше.