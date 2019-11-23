Тернополяни вшанували пам’ять жертв Голодоморів.

На Театральному майдані міста люди запалили свічки. Священики відправили панахиду за українців, які загинули внаслідок геноциду нашого народу.

Жителі міста хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув у роки Голодомору. Усіх присутніх об’єднала акція «Запали свічку».

«Ми сьогодні запалюємо свічечки у пам’ять про загублені життя в роки Голодомору. Моя бабуся завжди трепетно ставилася до хліба, бо пережила Голодомор на Черкащині. Вона передавала нам повагу до хліб, бо розуміла його цінність, як символу благополуччя. Історія має здатність повторюватися, тому нині нам, як ніколи важливо пам’ятати трагедію Геноциду», – каже тернополянка Уляна Шмігель.

Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору українського народу 1921-1922, 1931-1933 та 1946-1947 років щорічно у четверту суботу листопада.

Найбільш трагічним був Голодомор 1932-1933 років. Тоді в Україні щохвилини помирало 24 людини. Загалом було вбито більше трьох мільйонів українців. У 2006 році в Україні Голодомор визнано геноцидом українського народу. Наразі підтверджує цей факт 15 держав-членів ООН.

Софія Романська