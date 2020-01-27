Чоловіка, який спричинив смертельну ДТП, а потім втік з 1-ої лікарні з допомогою родичів за кордон, намагалися перехопити.

У цьому запевняє начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, передає Тернопіль Наживо.

«Коли ми отримали інформацію про втечу, чоловік уже доїджав до кордону. Ми встановили особу водія, зателефонували йому. Отримавши повну картину водій відмовився далі везти втікача. Там був шалений скандал. Врешті вони взяли таксі і на ньому перебралися через кордон», – розповів Богомол.

За його словами, прикордонникам не було змоги дати вказівку не випускати чоловіка, оскільки… на той момент підозрюваний не був офіційно оголошений у розшук. Відтак у прикордонників, начебто, не було офіційних підстав не випустити чоловіка з України.

Діям родичів втікача, які помогли йому виїхати за кордон, ще дадуть правову оцінку. Водночас до лікарів у поліції немає претензій.

«Лікарі – не конвоїри, вони не несуть відповідальності за втечу», – уточнив начальник обласного управління поліції.

Він також додав, що якщо винуватця двох смертей виявлять в Італії, то звідти екстрадують в Україну, адже з Італією Україна має відповідні домовленості.