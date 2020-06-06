Після чергового етапу послаблення карантину дозволено проведення поминальних днів на Трійцю, проте з чітким дотриманням вимог карантину.

У зв’язку з цим 6, 7 на 8 червня у Тернополі буде збільшено кількість рейсів автобусів на маршруті №32, які курсують до міського кладовища, що на Львівській трасі біля с. Довжанка.

Розклад відправлень автобусів 6, 7, 8 червня:

Вул. Львівська: 10:40, 11:40, 12:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Міське кладовище: 11:10, 12:10, 13:10, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Нагадуємо мешканцям Тернополя про необхідність дотримання соціальної дистанції, недопущення скупчення людей та обов’язкове носіння захисник масок чи респіраторів під час перебування на території кладовища.