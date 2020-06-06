З першого червня у Тернополі запрацювали дитячі садочки. З кожним днем кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади, збільшується.

За словами начальника управління освіти та науки Ольги Похиляк, кількість дітей на рівні норми: 8-9 осіб у групі.

– Усіх працівників садочків протестували на наявність коронавірусу, – додає начальниця. – Необхідні засоби дезінфекції та захисту ми закупили, скарг не надходило. Та нагадаю, що батьки мають відповідально ставитися до того, як вони відправляють дитину в дошкільну установу. При видачі довідок медики обов’язково вказують чи не була дитина у контакті з хворими на коронавірус, щоб не наражати на небезпеку свою дитину та інших дітей.

З 15 червня у Тернополі планували відкрити пришкільні табори. Та поки що це питання не вирішене.

– Ми готові до відкриття пришкільних таборів, але Держпродспоживслужба не дає на це дозволу, – каже Ольга Похиляк. – Мотивують це тим, що немає відповідної Постанови уряду, рекомендації МОЗ, Головного державного санітарного лікаря. Тому чекаємо такої постанови.

Щоб не затягувати процес відкриття пришкільних таборів, а пришвидшити його, міський голова Сергій Надал запропонував підготувати звернення до Міністерства охорони здоров’я, вказавши у ньому, що місто готове відкриття таких закладів, і щоб фахівці Міністерства дали свої рекомендації стосовно цього.

Ольга Трач