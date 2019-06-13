На посаду ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя є тільки один кандидат.

Про це свідчить лист, у якому вказано, що Міністерство освіти і науки України вносить до закладу вищої освіти для голосування кандидатуру претендента на посаду ректора Яснія Петра Володимировича, доктора технічних наук, професора. Конкурс про заміщення вакантної посади було оголошено першого квітня, а подати документи претенденти могли до першого червня. Вибори ректора ТНТУ відбудуться 26 червня.

Петро Ясній – вчений у галузі механіки деформованого твердого тіла, механіки руйнування, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Технічний університет він очолює вже 12 років. Через два роки після обрання його ректором, у грудні 2009 року, вищий навчальний заклад отримав статус національного.

Десятого червня в університеті відбулося чергове засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора. Під час розгляду одного із питань порядку денного, Голова організаційного комітету Микола Митник повідомив, що є 989 осіб, які мають право брати участь у виборах ректора ТНТУ . Із них 555 осіб – працівники та студенти університету, 93 особи – працівники та студенти Зборівського коледжу ТНТУ, 80 осіб – працівники та студенти Гусятинського коледжу ТНТУ, 261 особа – працівники та студенти Технічного коледжу ТНТУ. Окрім цього на засіданні затвердили графік проведення зустрічей кандидата на посаду ректора ТНТУ Петра Яснія з працівниками і студентами університету та відокремлених структурних підрозділів. Із колективом і студентами ТНТУ кандидат на посаду ректора зустрінеться 14 червня о 12.30 у читальному залі бібліотеки ТНТУ, що на вулиці Руській, 56. Коли відбудуться зустрічі у підрозділах університету можна дізнатися тут.

Ольга Трач