На посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації претендує підприємець з Тернопільщини Ігор Сопель.

Як повідомляють Тернополяни, про це свідчить декларація, яку він подав.

У графі документа «Місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів» вказано – «Тернопільська обласна державна адміністрація», а у графі «Посада, на яку претендуєте як кандидат» – «Голова».

Декларація з’явилася на сайті НАЗК сьогодні, 3 жовтня, о 00:21 год.

Відомо, що Ігор Сопель народився 16 вересня 1974 року в місті Хоростків Гусятинського району. Освіта – вища. Керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес». Безпартійний. Проживає в м. Хоростків.

Із декларації: Ігор Сопель – підприємець із Хоросткова, який володіє магазином та МАФом, має частку у гуртожитку і житловим будинком площею у 120 кв. метрів.

Щодо декларування цінного майна, то Ігор Сопель зазначив, що воно у його сім’ї відсутнє, як і цінні папери.

Роз’їжджає кандидат на посаду очільника облдержадміністрації на TOYOTA CAMRY (2014 року), вартість якої не зазначив. Щодо грошових активів, то у потенційного голови ТОДА загальна сума готівкових коштів складає – 350 000 грн, 7 000 доларів та 6 500 євро.

Зазначимо, що влітку Ігор Сопель балотувався у народні депутати від виборчого округу № 166 від «Слуги народу», проте виборці віддали перевагу нардепу Миколі Люшняку. Тепер Ігор Сопель «мітить» на колишнє місце Степана Барни.