У Заліщицькому і Чортківському районах загострюється епідемічна ситуація із коронавірусом. Також значну кількість хворих останнім часом виявляють на Монастирищині.

Епідемія з COVID-19 на Тернопільщині розпочалася у південних районах. Зокрема, перший випадок коронавірусу в області зафіксували у священника із Заліщиків 20 березня. Від початку епідемії у Заліщицькому і Монастириському районах спостерігається досить напружена ситуація із COVID-19. Також у цих районах зареєстрували значну кількість летальних випадків, – про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Показник наближається до загальноукраїнського.

“Показник летальності минулого року в державі був 1,8. В нашій області 1,4. На таких показниках ми завершили 2020 рік. Летальність у 2021 році вже складає 1,8%, в Україні – 1,9%. Тобто ми доганяємо вже загальноукраїнський показник. Є райони, де летальність вища середньообласного показника. Така ситуація у Борщівському, Заліщицькому, Монастириському, Теребовлянському районах. Тут показник складає 2%. Монастириський і Заліщицький райони перші були задіяні в пандемії. Заліщицький район сусідній із Борщівським, тому там ситуація схожа”.

Додамо, учора в області зареєстрували 162 нових випадків коронавірусу. Протягом тижня в регіоні простежується зростання показника захворюваності.