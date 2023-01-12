Більше, ніж півмільярда освітньої субвенції отримав Тернопіль. Кошти надійшли, як з державного, так і з обласного та місцевих бюджетів. Відповідні зміни до бюджету громади на 2023 рік внесли на черговому засіданні виконкому 11 січня.

– Збільшуємо дохідну частину бюджету за рахунок субвенцій на суму 504 мільйони 547,2 тисячі гривень, – повідомила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Освітня субвенція з державного бюджету становить 493 мільйони 425,2 тисячі, які направляємо управлінню освіти і науки на оплату праці педагогічним працівникам. А саме: на загальну середню освіту – 459 мільйонів 560,7 тисячі, на загальну середню освіту спеціалізованим закладам – 10 мільйонів 521,1 тисячі гривень, на підготовку кадрів професійно-технічної освіти – 23 мільйони 343,4 тисячі гривень. Надійшла також субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 6 мільйонів 207 тисяч, які направляємо управлінню освіти і науки на оплату праці педагогічним працівникам: Галицькому фаховому коледжу – 5 мільйонів гривень, інклюзивно-ресурсному центру – 1 мільйон 207 тисяч. Надійшла субвенція з місцевого бюджету для надання освітніх послуг у сумі 3 мільйони 731 тисяча. Це від Великоберезовицької селищної ради – 2 мільйони 200 тисяч та від Байковецької сільської ради 1 мільйон 531 тисяча, які також спрямовуємо управлінню освіти на дошкільну освіту та інклюзивно-ресурсний центр.

Окрім цього, бюджет громади поповнився субвенцією від Збаразької міської ради на утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного санітарно-технічного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля села Малашівці в сумі 1 мільйон 183,9 тисячі гривень, яку направили управлінню житлово-комунального господарства та екології.