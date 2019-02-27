На Одещині горіла турбаза, яка належить тернопільському підприємству. ВІДЕО

27/02/2019 Розмір тексту:

У Затоці горіла турбаза, власником якої є тернопільське підприємство.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, за декілька годин згоріло 20 приміщень.

В ДСНС Одеської області повідомили, що загорання відбулось на базах “Черемшина” та “Надзбруччя”.

В обласному відділенні поліції заявляють, що пожежа почалася із займання невеликої дерев’яної споруди. Але вдалося врятувати 57 будівель, які були поруч.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “Умисне знищення або пошкодження майна”. Самі власники теж підозрюють, що причина пожежі – підпал.

Жертв та постраждалих немає.