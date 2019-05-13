«Танцювальний фестиваль – 2019» відбудеться 26 травня, замість попередньо запланованого 12 травня.

Цьогорічна танцювальна феєрія пройде на набережній Тернопільського ставу. Початок заходу о 14.00 год.

Фестиваль представить найкращі школи та колективи Тернополя та області. За попередньою реєстрацією у події візьме участь близько 1000 танцюристів, які продемонструють свою майстерність.

Свято організовує Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення за підтримки Тернопільської міської ради.