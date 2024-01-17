На місці пожежі на Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка. ФОТО

Тіло людини виявили на місці пожежі на Тернопільщині.

Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла вчора, 16 січня, по обіді. Горів житловий будинок у Борщеві. На місце події оперативно прибули бійці державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Озеряни.

Виявилося, що займання виникло у прибудованому до житлового будинку гаражі. Площа пожежі становила 60 м. кв.

О 15:24 пожежники локалізували загоряння, а о 16:45 – ліквідували повністю.

На місці події виявили тіло 84-річного чоловіка, батька власника домогосподарства.

Обставини виникнення пожежі та загибелі людини встановлюються.