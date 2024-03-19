Вимаганням грошей у громадян займалися адміністраторка одного з територіальних сервісних центрів та експерт Тернопільського підрозділу експертної служби МВС України. Зокрема, вони отримали хабар від місцевого мешканця за безпроблемне проходження процедури перереєстрації автомобіля.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, адміністраторка територіального сервісного центру та експерт МВС України, за попередньою домовленістю між собою, вимагали та одержали від місцевого жителя неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень за безперешкодно проведене експертне дослідження автомобіля марки “BMW” та 200 доларів за позитивне вирішення питань, пов’язаних із реєстрацією (перереєстрацією) вказаного автомобіля.

Експерта затримано правоохоронцями безпосередньо після одержання ним неправомірної вигоди для себе та для адміністраторки. Суд обрав обом запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Слідчі поліції вже оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 368 та (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура.

Загалом з початку року працівники Департаменту внутрішньої безпеки викрили понад 30 корупційних схем у сервісних центрах МВС. Більшість з них пов’язані з діяльністю так званих “бігунків”, які штучно створюють черги та умови, змушуючи громадян звертатись до них як до посередників для отримання адмінпослуг. Шістьом таким ділкам вже вручено підозри.