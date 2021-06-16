На глибині три метри: у Тернополі робітника засипало землею. ФОТО

Сьогодні по обіді до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на проспекті Степана Бандери людина опинилась під завалами землі.

До місця події направлено чергові відділення рятувальників та працівників Головного управління.

Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало одного з працівників.

Завдяки злагодженим діям рятувальників людину визволили з-під завалу та передали до рук медиків.

Всього на місці події працювали 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.