Сьогодні по обіді до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на проспекті Степана Бандери людина опинилась під завалами землі.
До місця події направлено чергові відділення рятувальників та працівників Головного управління.
Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало одного з працівників.
Завдяки злагодженим діям рятувальників людину визволили з-під завалу та передали до рук медиків.
Всього на місці події працювали 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
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