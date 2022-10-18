Сьогодні у Чорткові зустрічають загиблого Воїна Євгена Бялуцького.

Захисник проживав у селі Пробіжна, працював у місцевій мистецькій школі. Після початку повномасштабного вторгнення мужньо вирішив, що його обов’язок – захистити рідну землю та пішов на фронт. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Співчуття з приводу важкої втрати висловили на сторінці навчального закладу, де працював чоловік.

“Пробіжнянська мистецька школа висловлює щирі співчуття діловоду школи Людмилі Олександрівні та її родині родині, з приводу смерті чоловіка та нашого працівника школи, Воїна Героя Євгена Бялуцького.

До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про неї завжди будуть сильнішими за смерть… Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Євгена назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.

Вічна пам’ять Герою України!”