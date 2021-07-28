Щорічний етнографічний фестиваль «Дзвони Лемківщини» пройде на Тернопільщині 7-8 серпня. Традиційно дійство відбудеться в урочищі «Бичова», що у Монастириському районі.

Міжнародний фестиваль “Дзвони Лемківщини” проводять на Тернопільщині 22-ий рік поспіль. Цьогоріч на заході виступить близько тисячі артистів, – розповів організатор Олександр Венгринович. Фестиваль покликаний популяризувати лемківську культуру.

“Торік нам не вдалося зібратися на фестиваль через пандемію коронавірусу. Ми збиралися в онлайн-режимі. Цього року плануємо провести наше традиційне свято. Очікуємо лемків з різних куточків України та закордону. Минулими роками у нас були представники різних континентів, у яких проживають лемки: Америка, Канада, Польща, Словаччина, Хорватія, Сербія, Україна. Звісно, найбільше лемків в Україні – близько 200 тисяч, в інших країнах – десятки тисяч. Запаливши нашу традиційну ватру, ми сподіваємося зберігати і поширювати нашу культуру. Ватра означає для нас надію на майбутнє. Зібранням лемків з різних куточків світу ми хочемо показати нашу єдність”.

Додамо, у рамках фестивалю діятиме Музей лемківської культури, а також експозиція «Лемківське село». Упродовж двох днів лунатимуть лемківські пісні, народні умільці представлять свої вироби, а господині частуватимуть традиційними лемківськими стравами.