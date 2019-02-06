На Дружбі з’явиться приватний дитсадок

06/02/2019 Розмір тексту:

У 2019 році одними з головних завдань програми розвитку освіти Тернопільської міської територіальної громади є забезпечення доступу до дошкільної освіти шляхом розширення мережі дитячих садочків за рахунок будівництва нових, реконструкції існуючих будівель та сприяння відкриттю приватних дошкільних навчальних закладів, а також інших форм організації дошкільної освіти.

З огляду на це, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради прийнято рішення про оголошення конкурсу на право оренди об’єкту комунальної власності, а саме нежитлової будівлі (колишнього дитячого садочку №1) на вул. Максима Кривоноса, 7а під розміщення приватного дошкільного навчального закладу. Конкурс на право оренди майна комунальної власності буде оголошений шляхом проведення аукціону в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Раніше вказане приміщення було у користуванні Інституту післядипломної педагогічної освіти. Проте, після повернення у 2018 році цього нежитлового приміщення у комунальну власність міста, прийнято рішення про його подальше доцільне використання для дитсадка.

Зі слів міського голови Тернополя Сергія Надала, облаштування приватного дошкільного закладу дозволить заощадити кошти з міського бюджету та водночас забезпечити якісним навчанням дітей з мікрорайону «Дружба», де спостерігається нестача дитячих садочків.

Сергій Надал додає, що в подальшому міська рада планує здійснювати виплати компенсації батькам за навчання дітей в цьому приватному садочку.