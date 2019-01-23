На День Соборності Тернопільщина і Хмельниччина встановили спільний рекорд. ФОТО

22/01/2019 Розмір тексту:

Цьогоріч під час відзначення 100-річчя Соборності України Тернопільщина і Хмельниччина встановили унікальний рекорд у категорії «Масові заходи». А саме: представники Книги рекордів України зафіксували найбільшу кількість державних прапорів на одній локації. Нарахували їх понад три тисячі.

Це було дуже символічно, адже традиційно у заході до Дня Соборності України беруть участь багато патріотичних людей, які приносять із собою українські стяги.

Цього разу урочистості відбулися на межі Борщівського району Тернопільської області та Чемеровецького району Хмельницької області. Основні заходи відбулися у селі Гуків на Хмельниччині.

Також одночасно заходи до 100-річчя Соборності відбулися у Шумському, Лановецькому, Підволочиському та Гусятинському районах.