“На день ближче до перемоги”: у Тернополі презентували документальний фільм про військовослужбовців 105-ї бригади

«На день ближче до перемоги» – документальний фільм під такою назвою презентували у Тернополі. Це 16 історій про військовослужбовців 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищають Україну.

У зніманні фільму взяли участь військовослужбовці 105 окремої бригади територіальної оборони, – розповів речник бригади Юрій Кульпа. За його словами, оператори, монтажники та режисери працювали безкоштовно.

«Це документальна кінострічка. У фільмі йдеться про те, як механіки, журналісти, педагоги, артисти після 24 лютого здобули одну професію – військовий ЗСУ. Також тут представлені історії про волонтерів та рідних бійців. Вдячні знімальній команді, яка охоче відгукнулася і допомогла у створенні цього фільму. Зовсім скоро він буде доступним для широкого загалу».

Під час презентації фільму військовослужбовцям та рідним загиблих вручили почесні відзнаки.