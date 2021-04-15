Понад 50 тисяч жителів Тернопільщини вже одужали від COVID-19. Наразі з хворобою бореться близько одинадцяти тисяч людей.

Учора в області діагностували 403 нових випадків COVID-19. Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, епідемічна ситуація із коронавірусом залишається стабільно складною.

«Необхідно зважати, що офіційно підтверджено в області вірус типу “британського”, це ще одне застереження нам всім наперед, що очевидно епідситуація ще тривалий час буде залишатися складною, і бажано всім, починаючи з рівня особистого, закінчуючи рівнем керівників закладів установ і організацій. Прислуховуйтеся до порад, рішень медичних працівників, рішень міської ради, штабу, що ми, не дивлячись на всю складність ситуації, опинилися в “червоній” зоні».

Упродовж пандемії COVID-19 лабораторно діагностували у понад 61800 людей. Однак за результатами лабораторних досліджень, з коронавірусом зіткнулося близько половини жителів краю.