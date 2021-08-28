Уже впродовж 10 років у Тернополі традиційно до Дня міста новими іменами видатних особистостей поповнюється «Алея зірок», що розташована на вул. Гетьмана Сагайдачного. Цьогоріч три іменних та одна колективна зірки з’явилися на алеї.

«Традиційно кожного року на День міста ми відзначаємо кращих тернополян та колективи, які прославляють наш Тернопіль. Щороку громадські, релігійні організації надсилають свої звернення для відзначення тих, хто найбільше працюваав для примноження успіху міста, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Цей рік не став виключенням, адже на нашій тернопільській «Алеї зірок» з’являться чотири нові зірки. Вони є однакові важливі, адже за ними імена, прізвища знаменитих, знаних, впізнаваних людей, які щодня невтомною працею розвивають і Тернопіль, і нашу Україну».

Отож, 28 серпня 2021 року на Алеї з’явилися нові бронзові зірки:

Героям Чорнобиля;

Блаженнішому Святославу (Шевчуку) – Отцеві та Главі Української греко-католицької церкви, Верховному архієпископу Києво-Галицькому, Митрополиту Київському;

Герману Олегу Михайловичу – українському науковцю, письменнику, громадському діячеві, члену Національної Спілки письменників України, Національної Ліги українських композиторів, Премії імені братів Богдана і Левка Лепких, Заслуженому діячеві мистецтв України;

Феленчаку Василю Андрійовичу – українському музиканту, диригенту, засновнику і художньому керівнику Галицького муніципального камерного оркестру, Народному артистові України.

Нагадаємо, «Алею Зірок» у Тернополі заклали у 2011 році і щороку на ній з’являються нові пам’ятні бронзові зірки. Наразі у місті вже закладено 35 зірок.