На 96-му році життя відійшла у вічність Марія Штепа – учасниця національно-визвольного руху, політичний в’язень таборів, зв’язкова УПА, автор численних книжок, за якими можна вивчати історію та діяльність УПА на теренах нашого краю.

Як повідомляють у Чортківській міській раді, похорон відбудеться завтра, 2 червня, о 12:00 у церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії.

Марія Штепа – уродженка села Ромашівка Чортківського району. Марія Степанівна у підлітковому віці брала активну участь в діяльності патріотичної організації «Просвіта», а в 1942 році вступила до молодіжної ОУН. Працюючи у райфінвідділі села Білобожниця, була зв’язковою ОУН-УПА під псевдонімом «Тополя».

Повідомляла про небезпеку в села, де мала бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців енкаведистами. Допомагала пораненим повстанцям, діставала ліки.

Арештована 12 грудня 1946 року, витримала страшні тортури у КПЗ, однак не зізналася ні в чому. Відбувала ув’язнення в Мордовії – 10 років, працюючи на лісоповалі.

Все своє життя Марія Штепа присвятила громадській праці з метою розбудови Української держави. Повернувшись із заслання, підтримувала націоналістичний дух на рідних теренах, організувавши у 80-х роках церковний хор в селі Білобожниця, який проводив репетиції у неї вдома. Ініціювала спорудження пам’ятника «Жертвам тоталітарного режиму» у центрі цього ж села, та відновлення могили Січового стрільця на Білобожницькому цвинтарі.

З часу проголошення незалежності України Марія Штепа брала активну участь в громадсько-політичному житті нашої держави. Проводила зустрічі з молоддю та учнями, розповідала про буремні роки підпільної боротьби, тим самим виховувала у них патріотизм, любов до України, високу громадянську свідомість. Свій багатий життєвий досвід про боротьбу за державну незалежність передала у творчому доробку. Вона є автором 10 книг. Окрім того, п. Марія створила музей політв’язнів та репресованих у Чортківському районі у приміщенні Бучацького Єпархіального управління.

22 серпня 2016 року Президент України Петро Порошенко нагородив Марію Степанівну орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.