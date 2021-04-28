У Лазареву суботу, 24 квітня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися священичі та дияконські свячення випускників Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякона Степана Кишенюка та піддиякона Миколи Барни.

У малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. В часі богослужіння митрополит Василій здійснив Чин рукоположення новопоставлених ієрея та диякона.

У пастирському слові, з яким архієрей звернувся до вірних, наголосив на великому значенні священичого служіння, адже «Господь вибрав священика, щоб той займався Божими справами та інтересами на землі». Архиєпископ вкотре попросив присутніх неустанно молитися за ревні, святі покликання у нашому народі до священичого стану.

Також митрополит Василій привітав нововисвячених духовних осіб, побажав жертовно, в послуху сповняти Божу волю та своїм служінням навернути до Небесного Батька багатьох Його дітей, повідомляє сайт Марійського духовного центру.