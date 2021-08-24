У суботу, 21 серпня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися ієрейські свячення випускника Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякона Андрія Люшняка.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Чин рукоположення у пресвітери здійснив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) під час урочистої Архиєрейської Літургії в малій базиліці Зарваницької Матері Божої. В цей день митрополиту співслужили ректор Марійського духовного центру о. м. Володимир Фірман, адміністратор малої базиліки о. м. Дмитро Квич та інші душпастирі, які прибули до Зарваниці.

Після Літургії архиєпископ Василій привітав новопоставленого ієрея, побажав впевнено іти до святості, адже це велике благословення, але також і велика відповідальність, бути добрим пастирем Христової церкви, щоби якнайбільше заблуканих овець привести до Небесного Отця. Також щирими словами архієрей вітав чисельних паломників, які в цей день разом з священнослужителями прибули до дому Зарваницької Богородиці з Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської й Тернопільської областей.

На завершення о. Андрій висловив подяку митрополиту Василію за духовну опіку, батьківську молитву, мудрі настанови, подякував ректору Тернопільської семінарії о. Івану Римару, всім викладачам ТВДС, ректору Марійського духовного центру о. м. Володимиру Фірману, своїм батькам, рідним та друзям.