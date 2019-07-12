Молоді митці, учасники українсько-німецької обмінної програми, які працюють у мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича, запрошують відвідати їхні майстер-класи. Відбудуться вони 13-14 та 20-21 липня у селі Травневе Збаразького району.

– Перший майстер-клас, 13 липня, присвячений акварельному живопису, -розповіла Олександра Стопник, комунікаційний менеджер. – Проведе його Богдан Свиридов із Черкас. Учасники цього майстер-класу будуть освоювати техніку акварелі по-мокрому. Вона дає можливість створювати соковиті та ніжні пейзажі, натюрморти. Тим, хто захоче освоїти цю техніку треба взяти із собою робочий одяг. У неділю, 14 липня, у нас проходитиме вокальна лабораторія із Катериною Кобилянською зі столиці. Вона запропонує поекспериментувати зі звуками, які створюємо ми, і які лунають навколо. Кожен зможе відчути свої межі і їх відсутність в собі та у спільному оркестрі голосів. У наступні вихідні, в суботу, 20 липня, Ангела Гейсенхофер з Мюнхена проведе практичне заняття. Учасники цього майстер-класу з незвичних матеріалів створюватимуть звичні речі для інтер’єру. У неділю, 21 липня, відбудеться драматична практика з Роксоланою Угринюк зі Львова. Для участі у занятті треба одягти однотонний зручний одяг та взуття. Роксолана перформерка і навчить присутніх, як дивувати людей довкола.

Усі майстер-класи безкоштовні, розпочинатимуться вони о 16.30. Оскільки всі вони проходитимуть у вихідні, організатори запрошують бажаючих приїжджати разом з рідними і близькими, щоб корисно і захопливо провести час.

Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича, котра була заснована ГО «Конгрес Активістів Культури» та ГО «Родина Героїв «Небесної Сотні» у 2017 році на честь наймолодшого Героя. З липня 2019 року у ній розпочали працювати з міжнародними організаціями та створювати обмінні програми для молодих митців завдяки підтримці Українського Культурно Фонду у програмі НОРД.

Ольга Трач