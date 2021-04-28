207 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли:
- жінка 55 р. Кременецький район с. Підгайці
- жінка 67 р. Чортківський район смт Скала-Подільська
- жінка 63 р. Тернопільський район с. Вишнівчик
- жінка 58 р. Тернопільський район с. Прошова
- жінка 69 р. Тернопільський район с. Гаї-Гречинські
- жінка 74 р. смт Підволочиськ
- чоловік 58 р. Тернопільський район с. Слов’ятин.
Одужало 550 людей.
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