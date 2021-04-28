207 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли:

  • жінка 55 р. Кременецький район с. Підгайці
  • жінка 67 р. Чортківський район смт Скала-Подільська
  • жінка 63 р. Тернопільський район с. Вишнівчик
  • жінка 58 р. Тернопільський район с. Прошова
  • жінка 69 р. Тернопільський район с. Гаї-Гречинські
  • жінка 74 р. смт Підволочиськ
  • чоловік 58 р. Тернопільський район с. Слов’ятин.

Одужало 550 людей.