Верховна рада України у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкти депутатської групи «Довіра» № 3476 та № 3477. Вони спрямовані на стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

За відповідне рішення сьогодні проголосувало 315 та 317 народних обранців.

Основне завдання законопроєктів полягає у створенні сприятливих умов для залучення інвестицій у виробництво електричного транспорту, літій-іонних акумуляторів, зарядних пристроїв до них, видобутку літію.

Серед розробників законопроєктів № 3476 та № 3477 – народний депутат з Тернопільщини від «Довіри» Микола Люшняк.

– Упродовж останніх років у всьому світі все більшу популярність завойовує електричний транспорт – електросамокати, електроавтомобілі, гіроборди тощо. І це не дивно, адже їх переваги над вже звичними автівками очевидні як для довкілля, так і для людини. Шкідливі викиди та шум, які продукують традиційні авто, в електротранспорту повністю відсутні. Окрім того, за розмірами вони також менші, що допомагає частково вирішити проблему заторів на дорозі. Враховуючи це, не дивно, що саме електротранспорт ми все частіше бачимо на вулицях наших міст. Світ йде вперед і сфера автопромисловості – також. Тож підтримати виробників електротранспорту та дати можливість розвитку цієї галузі в Україні – наш обов’язок, – зазначив Микола Люшняк.

Так, законопроєкти передбачають до 2033 року звільнити від оподаткування прибуток підприємств авто- та електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації транспортних засобів власного виробництва, оснащених виключно електродвигунами та електродвигунів, літій-іонних акумуляторів, зарядних пристроїв власного виробництва.

До 2025 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з ввезення на митну територію України товарів для власного виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Платникам податків до 2030 року надається право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за звітний податковий рік витрати на придбання легкових автомобілів, оснащених виключно електродвигунами.