Гусятинський краєзнавчий музей розмістив на своїй сторінці стару фотографію рекордного улову на Тернопільському ставі.

На чорно-білій світлині зображено двох хлопчаків, один із яких тримає в руках вудку. Поруч – старший чоловік, який підважує в руці велетенського коропа.

– Можна уявити враження хлопця з ліщиною в руках і поплавком з гусячого пір’я. А в діда спінінг!, – написав у коментарях під фото користувач Андрій Мартишко.

Він також припустив, що фотографія ця зроблена в 60-тих роках, оскільки на ні видно пам’ятник матросу, який раніше стояв на набережній Тернопільського ставу.

Фото з фондів Гусятинського музею

Джерело: ТЕРЕН