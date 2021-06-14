Музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука планують створити у Києві. Указ про його створення підписав Президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до підписаного документу Кабінет Міністрів України спільно із представниками творчої спільноти впродовж місяця має розробити концепцію та план заходів зі створення такого закладу. При внесенні змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” та проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік мають передбачити кошти на ремонт будівель, розташованих за адресою: Київ, вулиця Володимира Винниченка, 10. Для створення музею залучатимуть і кошти з інших джерел фінансування, у тому числі кошти благодійників. Ці приміщення належать Державному управлінню справами, тому це відомство проводитиме їх ремонти, а потім має передати їх Міністерству культури та інформаційної політики України.

Приміщення на Володимира Винниченка для музею Глава держави запропонував Івану Марчук в день його ювілею, 12 травня. Тоді він разом з дружиною відвідав його виставку «Я єсмь…» у Музеї історії Києва, і під час спілкування зауважив: «Це раніше було американське посольство. Подивіться, і якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір’я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей.». А через місяць підписав вищезазначений указ.