Днями у дворі будинку на проспекті Степана Бандери, 88, місцева жителька виявила мертвих кошенят у поліетиленовому пакеті.

Про те, що тваринки помирали мученицькою смертю свідчить те, що в них були відкриті роти. Це означає, що їх отруїли, або ж живцем залишили у закритому пакеті. Про інцидент у мережі Instagram повідомляє спільнота «Ноїв Ковчег», пишуть Тернополяни.

«За словами опікунки Побер Марії коти пропадали кожного тижня по одному-два і ось недавно їх зовсім не стало. Відкривши поліетиленовий пакет, який весь був в опаришах, ми опізнали двох кошенят, роти у яких були відкритими, що свідчить про важку мученицьку смерть спричинену отруєнням або асфікцією. Звісно, що це все ми зафіксували та відразу звернулись до поліції», – йдеться в повідомленні.

Активісти просять людей, які щось знають про цей випадок повідомити зоозахисників або поліцейських.