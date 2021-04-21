Можна підхопити кілька вірусів: мешканців Тернопільщини “косить” не лише “корона”

Майже п’ять тисяч жителів краю захворіло на грип і ГРВІ минулого тижня на Тернопільщині. За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність почала знижуватися. Однак кількість хворих поки що перевищує епідемічний поріг.

Епідемія грипу та ГРВІ на Тернопільщині сезонна, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, це ускладнює ситуацію з COVID-19. У жителів краю є ризик підхопити одразу кілька вірусів.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 458,4 випадки на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 4746 осіб, що в 1,6 рази перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 4-х адміністративних територіях області: Бучацький, Кременецький, Теребовлянський, Тернопільський райони, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 9-ти адмінтериторіях: Бережанський, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Чортківський, Шумський райони – вище середнього”.

Найбільше хворих на грип і ГРВІ протягом тижня виявили у Зборівському районі. Там рівень захворюваності відповідає вище високому показнику. Окрім цього, складною залишається ситуація з COVID-19.