Молодь Тернопільщини запрошують на неформальне спілкування з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Зустріч відбудеться на набережній Тернопільського ставу 21 травня о 17:30. Учасники зможуть орендувати пуф, або ж прийти з власним покривалом, повідомляють Тернополяни.

«У рамках візиту молодь матиме можливість неформально поспілкуватись з Предстоятелем, і почути відповіді на запитання, які її турбують. Як не крути, можливість поспілкуватись з Блаженнішим Епіфанієм, сидячи на пуфі біля озера, випадає не часто», – повідомляють організатори.

На зустрічі поговорять про виклики, з якими стикається молодь, чому потрібно бути вірним Богові та Україні важливо. Також почують від митрополита про те, як залишитись християнином в сучасній Україні.

Наразі є вільних 5 пуфів. Для того, щоб взяти участь у зустрічі потрібно заповнити дану форму – https://forms.gle/g91KYPEyVRwJW1iS6.

За детальнішою інформацією – (098) 888 97 19 (Назар).