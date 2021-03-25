“Мотиваційна кава”: тернополян запросили на неформальну зустріч, щоб розповісти про небезпечне захворювання

Тернопіль приєднався до Всеукраїнської акції боротьби з туберкульозом. У центрі міста організували просвітницькі акції щодо цієї хвороби, а також пригощали кавою.

Волонтери з Товариства Червоного Хреста роздавали інформаційні листівки про туберкульоз, а також пропонували каву у паперових стаканчиках, на яких була інформація про це захворювання. Як повідомила співорганізаторка акції Маряна Радчук, акція покликана розвіяти стереотипи про туберкульоз.

“Весь світ об’єднується в боротьбі з туберкульозом. Цього року боротьба проходить під гаслом “Настав час”. Тернопільщина не залишилася осторонь. Разом з безкоштовною кавою, люди отримали корисну інформацію, адже напій подавався в паперових стаканчиках з гаслами, що висвітлюють питання туберкульозу”.

На паперових стаканчиках з кавою були розміщені QR-коди, просканувавши мобільним пристроєм які, можна ознайомитись з достовірною інформацією про туберкульоз.

Додамо, протягом останніх років на Тернопільщині захворюваність на туберкульоз зменшилася майже вдвічі. У 2019 році зареєстрували 362 випадки захворювання, а в 2020 – менше двохсот.