Московські попи знайшли нові методи, щоб добратися до військовослужбовців Тернопільщини

22/02/2019 Розмір тексту:

Навчальний семінар для військових священиків Московського патріархату «Психологічна реабілітація учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих» минулого тижня організував синодальний відділ УПЦ МП із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України.

З благословення керівника Тернопільської єпархії УПЦ МП митрополита Сергія делегація московських попів з Тернопільщини брала участь у обговоренні нових методів роботи з військовослужбовцями, котрі побували в зоні бойових дій. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук повідомив протоієрей Георгій Прокопчук, відповідальний Тернопільської єпархії УПЦ МП за врегулювання міжконфесійних конфліктів.

Як вміють працювати з нашими військовослужбовцями на Тернопільщині московські попи показали ще раніше. Не так давно на території Почаївської Лаври після бесіди з монахами учасник АТО скоїв самогубство. А чи не єдиний військовий капелан УПЦ МП з нашої області, економ Почаївської семінарії ієромонах Кукша, виявився проросійським блогером-пропагандистом – торік на його сторінці в соціальній мережі знайшли публікації з заголовками «Съемки скрытой камерой, как тролли отчитываются за оскорбления и ложь в адрес Путина», «Реклама российской армии», «Боевые успехи Российской авиации в Сирии…», «… г.Мариуполь, украинские фашисты расстреливают мирное население», «Признание сотрудника СБУ в изъятии органов у людей», «Украинизация. Как создавали Украину», «Наемники за деньги едут убивать одесситов», «Майдоновы стрелки мирного Протеста!!! Стреляют по своим «пушечному мясу» чтоб розжечь войну !!!».