Духовенство Почаївської Лаври закликає прихожан відмовлятися від біометричних паспортів та ідентифікаційних кодів, вбачаючи у них «диявольські» символи.

Монахи переконують, що до спасення душі вкрай необхідна відмова від цих документів.

На чому ж ґрунтується таке вчення? За трактуванням Лаври, гріховність кодів і біометрії описана у рукописі XVI століття – «Сказание Зиновия Мниха о прелести антихристовой», авторства монаха Зиновія Отенського, яке зберігається у їх бібліотеці, а демонстративні брошури вільно поширюється у книжковій лавці монастиря спільно із заявами про відмову від ідентифікаційних кодів.

Парадокс у тому, що періоди життя Зиновія Отенського зовсім не збігаються з часом написання рукопису, адже монах жив у ХVI, тоді як рукопис датований 1666 роком, тобто майже 100 років після його смерті. Виходить, маємо справу з черговим фейком у виконанні насельників Почаївської лаври, який немає нічого спільного з діяннями святих. Виникає питання: для чого ж це блюзнірство над вірянами і християнським віровченням? Може, щоб ізолювати людей від цивілізованого світу, інновацій, нормального життя, тримати вірян у постійному страху перед сучасними технологіями, щоб зрештою легше маніпулювати закомплексованими і покірними слугами, відірваними від соціуму?!.

Цікаво, що вибачитися перед вірянами, які шукають спасіння через відмову від біометричних паспортів, Лавру вже просять впливові священнослужителі Московського Патріархату.

Нещодавно, ієрей РПЦ о.Георгій Максимов провів власне дослідження, яке показало, що вказаний рукопис це ні що інше як «секстанська фальшивка» дореволюційного періоду царської Росії. Вона не має жодного відношення ні до монаха Зиновія Отенського, ні до Святого Письма. Втім, визнавати свою помилку монахи Лаври схоже поки не збираються…

В цей же час, батюшки РПЦ пішли ще далі. Нещодавно священик російської церкви розповів у ефірі телеканалу як спілкувався із вченим Чарльзом Дарвіном (помер у 1882 році). «Чаааарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка і почув у відповідь батюшка не соблазняйся моїй теорії».