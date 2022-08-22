Монітор для домашнього комп’ютера: на що звернути увагу під час вибору

Домашній ПК використовується для всього й одразу. Вимоги до специфікацій високі. Крім потужності «заліза», неабияке значення має якість периферії, зокрема — монітора. Не варто недооцінювати значущість дисплея, адже на ньому показуються усі можливості комп’ютера.

Монітор від маловідомого бренду купувати ризиковано. Краще віддати перевагу перевіреному виробникові:

MSI. Серед чеснот його продукції: якісні матеріали виготовлення, довговічність, лаконічний дизайн. За посиланням https://www.moyo.ua/ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/acer/ можна підібрати монітор MSI на будь-який бюджет.

Серед чеснот його продукції: якісні матеріали виготовлення, довговічність, лаконічний дизайн. За посиланням https://www.moyo.ua/ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/acer/ можна підібрати монітор MSI на будь-який бюджет. Asus . У фірмових моніторів висока чіткість і контрастність, швидкий відгук та широкий кут огляду. Зумовлені такі особливості тим, що турбота про безпеку і здоров’я користувачів у Асус на першому місці.

. У фірмових моніторів висока чіткість і контрастність, швидкий відгук та широкий кут огляду. Зумовлені такі особливості тим, що турбота про безпеку і здоров’я користувачів у Асус на першому місці. Samsung . Корейський гігант знає, як зробити універсальний монітор, який підійде для роботи, навчання, ігор та розваг і при цьому не коштуватиме захмарно дорого. Бюджетний і стильний монітор Samsung доступний тут https://www.moyo.ua/ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/samsung/.

. Корейський гігант знає, як зробити універсальний монітор, який підійде для роботи, навчання, ігор та розваг і при цьому не коштуватиме захмарно дорого. Бюджетний і стильний монітор Samsung доступний тут https://www.moyo.ua/ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/samsung/. Lenovo. Чудові можливості сумісності та багато корисних додаткових фішок — ознаки, за якими легко впізнати монітори Леново. Вони красиві та ергономічні, гармонійно вливаються в домашній інтер’єр.

З брендом визначилися — можна переходити до аналізу найважливіших технічних характеристик.

Розмір діагоналі

Щоб зрозуміти, скільки дюймів вистачить, потрібно з’ясувати, на які задачі найчастіше працює комп’ютер:

Якщо це геймінг або творча робота в програмах, які відчутно навантажують систему, — потрібна велика діагональ. 27 дюймів — стартовий розмір для ігрової або робочої станції. Завдання на кшталт офісних (друкування тексту, редагування документів, електронне листування, інтернет-серфінг) зручно виконувати на моніторі розміром 24 дюйми. Замість телевізора для домашнього кінотеатру можна придбати дисплей щонайменше на 34 дюйми. Замало місця на столі — привід для купівлі невеликого монітора на 15-17 дюймів, як у ноутбука.

Різновид матриці

За співвідношенням ціни і якості IPS — найвдаліша технологія. Її можна обирати, якщо не хочеться занурюватися в специфіку інших різновидів матриць та визначати їхні переваги й недоліки. Для домашнього комп’ютера це ідеальний варіант, який приваблює:

широким кутом огляду,

яскравими й насиченими кольорами,

винятковою деталізацією.

Серед IPS моніторів багато бюджетних моделей, тож купівля не завдає удару по кишені.

Максимальна роздільна здатність

HD — дешевий, але застарілий варіант. Full HD — оптимальне рішення за приємною ціною. WQHD — те, що потрібно, для широкоформатного сучасного дисплея. 4K — доречний варіант для роботи з графікою та втілення у життя сміливих творчих планів.

Частота оновлення

Гнатися за максимальною частотою зовсім не обов’язково. Пересічному користувачеві важко помітити різницю між 144 Гц та 200 Гц, якщо він не досвідчений гравець, 3D-дизайнер чи автор фото- і відеоконтенту. Мінімальне допустиме значення, при якому й очі не втомлюються, і картинка відбивається коректно, — 60-75 Гц. Більше потрібно, якщо часто доводиться мати справу з мультимедійними файлами або іграми чи програмами з вимогливою графікою. Вимоги до конструкції монітора стандартні: вузькі рамки, які не відвертають від зображення на екрані, антивідблискове або матове покриття, ергономічна підставка, що регулюється.