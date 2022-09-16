При покупці дисплея до ПК більшість людей звертає увагу на роздільну здатність та діагональ екрану. Але уваги заслуговує і тип матриці, яка використовується в конкретній моделі. На https://elmir.ua/monitors/ можна знайти наступні варіанти:

TN;

IPS;

VA;

OLED.

Майже у кожного відомого виробника електроніки є дисплеї цих типів.

Особливості TF (TN+Film)

Це найдешевший тип моніторів, проте дуже швидких. Якість зображення знаходиться на невисокому рівні, і передача кольорів залишає бажати кращого. Крім того, у цього типу пристроїв невеликі кути огляду.

Найкращим варіантом для використання TN-матриці стане офісна роботи. Але і для кіно та ігор вдома вони також підходять. Деякі виробники випускають навіть ігрові монітори, виготовлені по цій технології.

Переваги та недоліки IPS

Якщо важлива максимальна якість зображення, то варто вибрати IPS-монітор. Вони краще за попередній варіант, добре передають чорний колір. Кути обзору також набагато більші. Крім того, картинка не засвічується при попаданні стороннього світла.

В той же час, IPS поступається швидкістю відклика. Тобто для динамічної комп’ютерної гри вони не зовсім підходять. Але виробники продовжують експерименти, пропонуючи різновиди цієї технології, в яких суттєво знижено час відклику.

VA та OLED-матриці

VA-технологія виготовлення моніторів – альтернатива попереднім варіантам. Кольори тут більш насичені, ніж у TN, а кути огляду краще ніж у IPS. В той же час є і недоліки. Такі монітори гірше передають відтінки кольорів, а баланс кольорів сильно змінюється в залежності від кута огляду. Не найкраще у цього виду і час відклику. Найкращий варіант для власника ПК – OLED-монітор. Він підходить для офісної роботи, перегляду кіно з динамічними сценами, надсучасних комп’ютерних ігор. Кольори натуральні, а час відклику мінімальний. Крім того, такі дисплеї дуже тонкі, так як не потребують додаткового підсвічування. Недолік лише один – дуже висока вартість в порівнянні з вищевказаними моделями.