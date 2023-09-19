На Тернопільщині у Богоявленському жіночому монастирі Української православної церкви московського патріархату в Кременці вимкнули електроенергію.

Про це повідомила Суспільному його прихожанка Євгенія Стрижак. Прихожанка Євгенія Стрижак каже, що ходить до храму 31 рік.

“Відрізали світло. Можна забрати храм, можна забрати споруди, але не можна забрати те, що в серці”.

Представники монастиря, яких кореспонденти Суспільного зустріли на території, спілкуватися відмовилися.

Богоявленський монастир належить до Тернопільської єпархії УПЦ МП. Її секретар Стефан Балан ситуацію також не коментує.

У міській раді Кременця нам сказали, що відношення до вимкнення електроенергії не мають, попросили звернутися до працівників РЕМу.

Начальник Кременецького району електричних мереж “Тернопільобленерго” Григорій Гріняков розповів, що електроенергію вимкнули через те, що представники монастиря не надали документів, які визначають право власності чи користування на об’єкт.

Будівлі Богоявленського жіночого монастиря належать Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Третього вересня цього року в монастиря закінчився договір оренди. Про це розповів Суспільному директор заповідника Вадим Микулич. За його словами, нового договору на користування пам’яткою архітектури не укладали. 4 вересня, коли до монастиря прийшла спеціальна комісія від заповідника, залишити будівлю черниці відмовилися. Вадим Микулич сказав, що заповідник подав позов до суду на представників монастиря.