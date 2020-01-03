У селі Швейків Монастирського району Тернопільської області жорстоко побили ветерана АТО.

Про це 2 січня в Facebook повідомила донька ветерана Лана Макаренко, пише Апостроф.

За її словами, батька побив місцевий підприємець.

“Дивіться, як побив мого батька, воїна АТО місцевий дєлок Коржановський Микола. Молотком по голові!!! Тато бореться проти несанкціонованої торгівлі алкоголю в магазині, власником якого є Коржановський. Всю молодь нашого села споює пальоним алкоголем, тепер накинувся на батька. Прошу всіх свідків дати свідчення, тому що приховування інформації теж карається законом. Прошу побратимів допомогти і поширити інформацію”, – написала жінка.