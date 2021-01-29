Молодий чоловік загинув у пожежі на Тернопільщині

27 січня вранці до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому приватному житловому будинку, що в місті Копичинці Гусятинського району.

На виклик негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ.

Бійцями служби порятунку під час гасіння пожежі було виявлено тіло громадянина 1999 року народження.

Вогнем знищено покриття та перекриття житлового будинку на площі 70 м. кв., речі домашнього вжитку на площі 30 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 22 ДПРП 10 ДПРЧ Управління та МПК с. Яблунів. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.