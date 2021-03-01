Ярославу Стасюку з Теребовлі було лише 29. Та раптова недуга, ускладнена коронавірусом, призвела до смерті чоловіка. Сиротами залишилось двоє малолітніх дітей — син та дочка, вдовою — дружина…

Ярослава не стало 26 лютого, повідомляють Тернополяни. До останнього за його життя боролися медики Тернопільської обласної клінічної-психоневрологічної лікарні, де він перебував у реанімації з діагнозом «гострий менінгоенцефаліт ускладнений ішемічними інсультами».

Усе почалось із підвищення температури тіла та головних болів. Під час обстеження у нього виявили виявили менінгоенцефаліт ускладнений ішемічним інсультом. І все б, ймовірно, обійшлось, адже Ярославу призначили ефективне лікування, але він захворів на коронавірус, який спричинив різке запалення головного мозку. В ніч з 12 на 13 лютого його стан різко погіршився —виникли судоми та параліч. Стався повторний інсульт. Відтоді Ярослав був нерухомий, не говорив, ні на що не реагував.

«Його більше нема з нами… Ми будемо тебе пам’ятати такого світло і доброго. Спочивай з Богом!!! Просто нема слів щоб щось більше сказати…не віриться…», — написала у соцмережі «Фейсбук» подруга Ярослава і однокласниця Zoriana Demchuk.

Висловлюємо щирі співчуття родині Ярослава. Світла пам’ять…