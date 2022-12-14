Факт шахрайства задокументували працівники відділення поліції № 1 м. Борщів вчинене щодо місцевого мешканця. Правоохоронців проводять розшукові заходи аби встановити осіб причетних до злочину.
До поліцейських за допомогою звернувся ошуканий 27-річний краянин. Він розповів неприємну історію, як знайомство в інтернеті обернулося для нього проблемою. В одній із соціальних мереж він познайомився з дівчиною. Спілкування набуло «пікантності» й нова знайома запропонувала хлопцеві обмінятися інтимними фото. Заявник не відмовив, й перший скинув своє фото. Однак у відповідь отримав не бажане, а повідомлення з шантажем. Дівчина-аферистка вимагала 10000 гривень, за не розповсюдження в мережі Інтернет відвертих фото молодика. Хлопець без роздумів переказав обумовлену суму на вказаний банківський рахунок й вже тоді звернувся за допомогою в поліцію.
Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці наголошують, ніхто не застрахований від злому телефону, комп’ютера, сторінок до соціальних мереж і знайомства з психами. Але, дотримуючись деяких рекомендацій, можна мінімізувати використання вашої приватної інформації іншими особами:
- закрийте свої сторінки в соціальних мережах;
- не додавайте в «друзі» сумнівні особистості;
- закрийте особисті повідомлення, щоб незнайомі люди не могли вам писати;
- періодично міняйте паролі, вибираючи надійні і складні комбінації букв і цифр;
- нікому не шліть інтимні фото і відео;
- не викладайте в соціальні мережі фотографії, які можуть стати компроматом на вас;
- не ведіть у соціальних мережах листування інтимного характеру;
- не спілкуйтеся в відеочатах з незнайомцями;
- якщо вас зламали, повідомте про це в технічну підтримку;
- уважніше ставтеся до нових знайомих.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області