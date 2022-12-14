Факт шахрайства задокументували працівники відділення поліції № 1 м. Борщів вчинене щодо місцевого мешканця. Правоохоронців проводять розшукові заходи аби встановити осіб причетних до злочину.

До поліцейських за допомогою звернувся ошуканий 27-річний краянин. Він розповів неприємну історію, як знайомство в інтернеті обернулося для нього проблемою. В одній із соціальних мереж він познайомився з дівчиною. Спілкування набуло «пікантності» й нова знайома запропонувала хлопцеві обмінятися інтимними фото. Заявник не відмовив, й перший скинув своє фото. Однак у відповідь отримав не бажане, а повідомлення з шантажем. Дівчина-аферистка вимагала 10000 гривень, за не розповсюдження в мережі Інтернет відвертих фото молодика. Хлопець без роздумів переказав обумовлену суму на вказаний банківський рахунок й вже тоді звернувся за допомогою в поліцію.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, ніхто не застрахований від злому телефону, комп’ютера, сторінок до соціальних мереж і знайомства з психами. Але, дотримуючись деяких рекомендацій, можна мінімізувати використання вашої приватної інформації іншими особами:

закрийте свої сторінки в соціальних мережах;

не додавайте в «друзі» сумнівні особистості;

закрийте особисті повідомлення, щоб незнайомі люди не могли вам писати;

періодично міняйте паролі, вибираючи надійні і складні комбінації букв і цифр;

нікому не шліть інтимні фото і відео;

не викладайте в соціальні мережі фотографії, які можуть стати компроматом на вас;

не ведіть у соціальних мережах листування інтимного характеру;

не спілкуйтеся в відеочатах з незнайомцями;

якщо вас зламали, повідомте про це в технічну підтримку;

уважніше ставтеся до нових знайомих.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області