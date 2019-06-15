Шестеро молодих митців з різних міст України упродовж двох тижнів творили у селі Травневе Збаразького району.

Це ті, хто стали учасниками ІІІ Всеукраїнської програми Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. Програму започаткували громадські організації «Конгрес Активістів Культури» та «Родина Героїв «Небесної Сотні» у 2017 році в рамках проекту «Відзнаки Героїв» задля вшанування наймолодшого Героя Небесної Сотні ім’я якого носить резиденція. Результати своєї роботи у резеденції молоді люди презентують 15 червня у галереї Збаразького замку. Відкриття виставки живописних та графічних проектів «Байка про свободу» відбудеться о 14.30.

– Експозицію складають шість живописних та графічних серій, ідеї яких зібрані з реального контексту села Травневого, наділені символічними змістами, наскрізною темою якої є філософські роздуми про свободу та відповідальність, – розповіла Олександра Стопник, комунікаційний менеджер проекту. – Молоді митці, що працювали два тижні у спільних майстернях та проживали в одному просторі, у колаборації створили загадкову реальність сповнену актуальними викликами сучасного світу – «Байку про свободу». Під час відкриття митці розкриють таємниці заховані у символи та образи, поділяться враженнями від перебування на Тернопільщині та у рідному селі Назарія Войтовича. Куратор програми Людмила Ничай розповість як проект виріс за останній рік та про його майбутнє.

Цього року на участь у мистецькій резиденції надійшло 18 заявок. Із них на конкурсній основі обрали шістьох учасників, які отримали можливість реалізувати свої дослідження за підтримки програми. Ними стали: Вартан Маркар’ян із Полтави, Анья Кисла з Херсону, Олена Каїнська та Зірка Савка зі Львова, Ярослав Леонець із Харкова, Катя Єгорова з Одеси. Щороку реалізовувати програму вдається за підтримки Кола друзів проекту, ГО МЦР Міст, Тернопільської ОДА, Збаразької міської ради, Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Ольга Трач